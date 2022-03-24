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Українські воїни на Сході за день знищили 130 окупантів

Українські військові ліквідували 130 окупантів (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Військові Збройних Сил України відбили атаку ворога на Сході. За день військові ліквідували до 130 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Зазначається, що загалом українські бійці відбили 5 ворожих атак на Сході.

Внаслідок боїв українські воїни знищили:

  • особового складу – до 130 осіб;
  • танки - 9;
  • БТР - 1;
  • БМП - 6;
  • САУ, гармат - 5;
  • АТ - 8;
  • УР-77 - 1.

"Чергова партія російської фашистської нечисті вже горить у пеклі. Не буде вам прощення, і за всі скоєнні злочини прийде покарання", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області знищено танковий полк окупантів.

Також ми писали, що на Харківщині російський гелікоптер обстріляв війська РФ.

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