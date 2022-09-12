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Украинские военные зашли в Святогорск

Фото: украинские военные зашли в Святогорск (t.me/Novostidnua)
Автор: Иван Носальский

Бойцы вооруженных сил Украины зашли в Святогорск Донецкой области. В городе и вокруг него продолжается зачистка от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Издание отмечает, что информацию о вхождении ВСУ в Святогорск ему подтвердили источники среди украинских военных.

При этом в соцсетях уже обнародовали фото, на котором украинский флаг установили на здании горсовета Святогорска.

Горсовет Святогорска (t.me/Novostidnua)

Святогорск на карте (скриншот)

Обновлено 17:45

По данным Управления стратегических коммуникаций, украинские пограничники вместе с подразделением ВСУ зачистили позиции россиян возле Святогорска.

Последствия битв ВСУ с россиянами под Святогорском (t.me/AFUStratCom)

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники вошли в село Борщевая Харьковской области.

Также мы писали, что украинские военные подняли украинские флаги над горсоветом Изюма Харьковской области и взяли центр города под свой контроль.

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Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьСвятогорскВойна России против Украины