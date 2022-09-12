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Українські військові зайшли до Святогірська

Фото: українські військові зайшли в Святогірськ (t.me/Novostidnua)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Видання зазначає, що інформацію про входження ЗСУ до Святогірська йому підтвердили джерела серед українських військових.

При цьому в соцмережах вже оприлюднили фото, на якому український прапор встановили на будівлі міськради Святогірська.

Міськрада Святогірська (t.me/Novostidnua)

Святогірськ на карті (скріншот)

Оновлено 17:45

За даними Управління стратегічних комунікацій, українські прикордонники разом з підрозділом ЗСУ зачистили позиції росіян біля Святогірська.

Наслідки битв ЗСУ з росіянами під Святогірськом (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники увійшли в село Борщова Харківської області.

Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьСвятогорскВійна Росії проти України