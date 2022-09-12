Українські військові зайшли до Святогірська

Бійці Збройних сил України зайшли в Святогірськ Донецької області. У місті та навколо нього триває зачистка від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

Наслідки битв ЗСУ з росіянами під Святогірськом (t.me/AFUStratCom)

За даними Управління стратегічних комунікацій, українські прикордонники разом з підрозділом ЗСУ зачистили позиції росіян біля Святогірська.

При цьому в соцмережах вже оприлюднили фото, на якому український прапор встановили на будівлі міськради Святогірська.

Видання зазначає, що інформацію про входження ЗСУ до Святогірська йому підтвердили джерела серед українських військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники увійшли в село Борщова Харківської області.

Також ми писали, що українські військові підняли українські прапори над міськрадою Ізюма Харківської області та взяли центр міста під свій контроль.

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