Украинские военные из засады уничтожили БМП оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram .

По информации ведомства, бойцы отряда специального назначения Нацгвардии смогли подобраться впритык к вражеской технике и устроили засаду. Одним выстрелом из ПТРК "Скиф" они уничтожили БМП-2 вместе со всем экипажем.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы ССО "АЗОВ" уничтожили оккупантов и их технику на Харьковском направлении.

Также мы писали, что украинские военные нанесли удар по казармам российских захватчиков во временно оккупированном Лисичанске. В результате удара ликвидированы 12 оккупантов.

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