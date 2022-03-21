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Украинские военные захватили российский танк в Киевской области

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Киевская область, Понедельник 21 марта 2022 12:46
Украинские военные захватили российский танк в Киевской области Фото: трофейный российский танк (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Илона Свиридова

В Киевской области украинские военные захватили российский танк. После небольшого ремонта его поставят Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В Киевской области в ряды ВС Украины станет еще один трофейный танк. Ребята только немного подремонтируют, потому что как забирали - немного поцарапали", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне под Кременной Луганской области бойцы Национальной гвардии уничтожили технику противника и захватили трофейный БМП.

До этого украинские военные захватили целую российскую самоходную артиллерийскую установку.

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