Еще один трофей. Украинские военные нашли брошенную САУ оккупанта
Фото: САУ российских оккупантов захватили ВСУ (GettyImages)
Украинские военные нашли брошенную самоходную артиллерийскую установку (САУ) российских войск. САУ полностью снаряжена, но без топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
"Еще один трофей. Брошення росийскими оккупантами САУ, с табличкой-напоминанием для "воинов" самой "синей" армии мира - "Антифриз - яд", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в степях между Херсонской и Николаевской областями подразделения Вооруженных сил Украины захватили российский танк.
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