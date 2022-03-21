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Українські військові захопили російський танк у Київській області

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Київська область, Понеділок 21 березня 2022 12:46
Українські військові захопили російський танк у Київській області Фото: трофейний російський танк (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Ілона Свиридова

У Київській області українські військові захопили російський танк. Після невеликого ремонту його поставлять Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Київській області до лав ЗС України стане ще один трофейний танк. Хлопці тільки трохи підремонтують, тому що як забирали - трохи подряпали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні під Кремінною Луганської області бійці Національної гвардії знищили техніку противника і захопили трофейний БМП.

До цього українські військові захопили цілу російську самохідну артилерійську установку.

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Збройні сили України Війна Росії проти України
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