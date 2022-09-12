Українські військові зачистили північний схід Харківської області (фото)

Українські військові зачистили населені пункти на північному сході Харківської області та показали фото з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО "Азов" .

"Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон", - додали на завершення.

У зачистці брали участь сили ССО "Азов" Харкова та 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

"Було звільнено та зачищено північний схід Харківської області - від селища Веселе до міста Вовчанськ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що правоохоронці перевірили село Уди у Харківській області, яке було нещодавно деокуповане.

Також, в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.

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