ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові зачистили північний схід Харківської області (фото)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 вересня 2022 20:19
Українські військові зачистили північний схід Харківської області (фото) Фото: Українські військові зачистили північний схід Харківської області (t.me/sso_azov_kharkiv)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові зачистили населені пункти на північному сході Харківської області та показали фото з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ССО "Азов".

"Було звільнено та зачищено північний схід Харківської області - від селища Веселе до міста Вовчанськ", - йдеться у заяві.

У зачистці брали участь сили ССО "Азов" Харкова та 14 ОМБр імені князя Романа Великого.

"Повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця. Взято під контроль державний кордон", - додали на завершення.

Нагадаємо, що правоохоронці перевірили село Уди у Харківській області, яке було нещодавно деокуповане.

Також, в ході контрнаступу українські війська звільнили майже всю Харківську область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Харків
NEWS
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
Свіжа карта бойових дій в Україні: ЗСУ почали просуватися в Донецькій області
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян