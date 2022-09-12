ua ru
Пн, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ни одного местного жителя. Какая ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области

Новина українською →
Уды, Понедельник 12 сентября 2022 19:47
Ни одного местного жителя. Какая ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области Фото: Какова ситуация в освобожденном селе Уды Харьковской области (t.me/police_kh_region)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители проверили село Уды в Харьковской области, которое было недавно деоккупировано. В населенном пункте не осталось ни одного местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Населенный пункт значительно пострадал от действий военных РФ, почти каждое здание имеет следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов", - говорится в заявлении.

Полицейские обследовали деоккупированное село, на одном дворе была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", которую обезвредили специалисты-взрывотехники.

Правоохранители в селе задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, что в ходе контрнаступления украинские войска освободили почти всю Харьковскую область.

Также в Казачьей Лопане установили флаг Украины. Это сделали местные жители, после бегства россиян из населенного пункта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
DAILY
Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зимние риски. Устоит ли энергетика Украины под обстрелами россиян