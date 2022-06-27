UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов, сбили несколько БПЛА врага

Фото: Украинские военные на юге уничтожили три склада боеприпасов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Пытаясь разведать позиции украинских подразделений в Херсонской области, войска РФ активизировали воздушную разведку. Благодаря умелым действиям ВСУ три российских беспилотника "Орлан-10" были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг".

Боевые действия на юге в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в Херсонской области, оккупанты нанесли авиационный удар вертолетом Ми-28.

Украинские истребители и вертолеты попарно нанесли авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области. В целом за сутки подтвержденные потери врага составили 39 солдат и офицеров, танк Т-72, четыре единицы бронированной и три – автомобильной техники. Также уничтожены три склада с боеприпасами.

Напомним, сегодня утром украинский военный сбил российский вертолет "Аллигатор". Как сообщалось ранее, вчера украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойска РФВторжение России в Украину