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Українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів, збили кілька БПЛА ворога

Фото: українські військові на півдні знищили три склади боєприпасів (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Намагаючись розвідати позиції українських підрозділів у Херсонській Області, війська РФ активізували повітряну розвідку. Завдяки вмілим діям ЗСУ три російські безпілотники "Орлан-10" були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Бойові дії на півдні в основному відбуваються за допомогою артилерійських дуелей і авіаційних нальотів. Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в Херсонській області, окупанти завдали авіаційного удару вертольотом Мі-28.

Українські винищувачі та вертольоти попарно завдали авіаційних ударів по скупченню живої сили і військової техніки противника в трьох районах Херсонської області. Загалом за добу підтверджені втрати ворога склали 39 солдатів та офіцерів, танк Т-72, чотири одиниці броньованої та три – автомобільної техніки. Також знищено три склади з боєприпасами.

Нагадаємо, сьогодні вранці український військовий збив російський вертоліт "Алігатор". Як повідомлялося раніше, вчора український захисник збив російський штурмовик Су-25.

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