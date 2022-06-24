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Украинские военные сбили очередной российский Су-25

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Киев, Пятница 24 июня 2022 20:20
Украинские военные сбили очередной российский Су-25 Фото: украинские войска сбили очередной российский Су-25 (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На одном из направлений украинский военнослужащий сбил российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня, 24 июня, на одном из направлений, военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет сбили из переносного ракетного комплекса "Игла".

Напомним, на прошлой неделе был сбит российский самолет Су-25 на Донбассе, его также удалось "приземлить" благодаря "Игле".

Позже стало известно, что российского пилота взяли в плен.

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