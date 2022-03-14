Украинские военные во время обороны Мариуполя уничтожили бронетехнику и живую силу врага (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

Также была уничтожена живая сила врага. Действия наших бойцов не дали оккупантам возможности обстреливать Мариуполь и продвигаться вперед с одного из направлений.

"Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше", - говорится в сообщении.

Кроме того, и военнослужащие и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, которые страдают от многочисленных обстрелов и авиаударов.