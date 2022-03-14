ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные во время обороны Мариуполя уничтожили бронетехнику и живую силу врага (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 14 марта 2022 03:37
Украинские военные во время обороны Мариуполя уничтожили бронетехнику и живую силу врага (видео) Фото: ВСУ уничтожили бронетехнику и живую силу врага (скриншот с видео)
Автор: Роман Мирончук

Продолжается оборона Мариуполя Донецкой области - южного форпоста Украины. Бойцы Национальной гвардии Украины точными ударами нанесли огневое поражения бронетехнике российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Также была уничтожена живая сила врага. Действия наших бойцов не дали оккупантам возможности обстреливать Мариуполь и продвигаться вперед с одного из направлений.

"Все военнослужащие, мужественно обороняющие город, делают все возможное, чтобы враг не смог продвинуться дальше", - говорится в сообщении.

Кроме того, и военнослужащие и правоохранители пытаются постоянно оказывать помощь гражданам, которые страдают от многочисленных обстрелов и авиаударов.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала об очередной неудачной попытке оказать гуманитарную помощь Мариуполю.

Мы также писали о том, что в Мариуполе с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 2 тысяч жителей города. При этом менее чем за неделю погибли более 500 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе