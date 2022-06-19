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Украинские военные на востоке уничтожили 14 бойцов противника, САУ и тягачи

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Донбасс, Воскресенье 19 июня 2022 22:26
Украинские военные на востоке уничтожили 14 бойцов противника, САУ и тягачи Фото: украинские бойцы сдерживают противника на востоке (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украинские военные продолжают сдерживать противника на восточном фронте и наносить потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативно-тактической группировки "Восток".

Сообщается, что за день на восточном фронте Вооруженные силы уничтожили 14 российских военных, одну самоходную артиллерийскую установку и четыре артиллерийских тягача.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала вторжения были ликвидированы 33 600 российских военных, почти 1 500 танков, более 3 500 бронированных машин, 216 самолетов, 181 вертолет и сотни единиц другой военной техники.

Кроме того, на этой неделе были названы потери украинской техники с начала полномасштабной войны с Россией.

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