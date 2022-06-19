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Українські військові на сході знищили 14 бійців противника, САУ і тягачі

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Донбас, Неділя 19 червня 2022 22:26
Українські військові на сході знищили 14 бійців противника, САУ і тягачі Фото: українські бійці стримують противника на сході (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові продовжують стримувати противника на східному фронті і завдавати втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Повідомляється, що за день на східному фронті Збройні сили знищили 14 російських військових, одну самохідну артилерійську установку і чотири артилерійських тягачі.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку вторгнення було ліквідовано 33 600 російських військових, майже 1 500 танків, понад 3 500 броньованих машин, 216 літаків, 181 вертоліт та сотні одиниць іншої військової техніки.

Крім того, на цьому тижні були названі втрати української техніки з початку повномасштабної війни з Росією.

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