Украинские военные уничтожили вражеский пункт на Киевском направлении (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", - написал Залужный.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несколько минут назад украинские военные уничтожили вражеский пункт правления.

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили еще один истребитель.

Также мы писали, что украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов.

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