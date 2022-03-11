Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. Также у них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.