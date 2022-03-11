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Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов (видео)

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Мариуполь, Пятница 11 марта 2022 17:45
Украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов (видео) На подступах к Мариуполю уничтожила танк оккупантов (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Еще одной победой стало уничтожение диверсионной группы оккупантов. Также у них после обысков были найдены документы, подтверждающие принадлежность к армии РФ, а также радиостанцию.

"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области сбили российский беспилотник "Форпост".

Также мы писали, что в Луганской области россияне сбежали и оставили трофеи украинским защитникам.

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