Українські військові знищили ворожий пункт на Київському напрямку (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили", - написав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, кілька хвилин тому українські військові знищили ворожий пункт правління.

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили ще один ворожий винищувач.

Також ми писали, що українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів.

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