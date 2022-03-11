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Українські військові знищили ворожий пункт на Київському напрямку (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Повітряні сили України знищили пункт управління російських окупантів на Київському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, кілька хвилин тому українські військові знищили ворожий пункт правління.

"Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління на Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили", - написав Залужний.

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили ще один ворожий винищувач.

Також ми писали, що українські бійці на підступах до Маріуполя знищила танк окупантів.

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