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Украинские военные уничтожили вражеский пункт на Киевском направлении (видео)

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Киевская область, Пятница 11 марта 2022 22:54
Украинские военные уничтожили вражеский пункт на Киевском направлении (видео) Воздушные силы уничтожили враждебный пункт управления (facebook.com.GeneralStaff)
Автор: Татьяна Самарук

Воздушные силы Украины уничтожили пункт управления российских оккупантов на Киевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, несколько минут назад украинские военные уничтожили вражеский пункт правления.

"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши воздушные силы", - написал Залужный.

Ранее мы сообщали, что украинские военные уничтожили еще один истребитель.

Также мы писали, что украинские бойцы на подступах к Мариуполю уничтожили танк оккупантов.

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