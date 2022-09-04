ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные уничтожили очередной командный пункт оккупантов, - журналист

Новина українською →
Украина, Воскресенье 04 сентября 2022 23:07
Украинские военные уничтожили очередной командный пункт оккупантов, - журналист Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили очередной командный пункт оккупантов (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удар по командному пункту россиян. В результате атаки есть погибшие и раненые оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

По его информации, украинские артиллеристы успешно атаковали командный пункт 34 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 01485, Зеленчукская) 49 общевойсковой армии Южного военного округа.

"Подтверждены потери среди руководящего состава бригады: командир бригады - ранен (легкое ранение); начальник артиллерии бригады - погиб; заместитель командира бригады по вооружению - ранен (оторвало ногу)", - рассказал журналист.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

Также мы писали, что, по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, 2 сентября российские военные на Херсонском направлении после удара Вооруженных сил Украины по одному из спецподразделений впервые не посчитали своих убитых.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
Украинские флаги возвращаются. Зеленский провел очередное заседание Ставки
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"