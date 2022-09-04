ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові знищили черговий командний пункт окупантів, - журналіст

Новость на русском →
Україна, Неділя 04 вересня 2022 23:07
Українські військові знищили черговий командний пункт окупантів, - журналіст Ілюстративне фото: українські військові знищили черговий командний пункт окупантів (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України завдали удару по командному пункту росіян. В результаті атаки є загиблі і поранені окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Романа Цимбалюка в Facebook.

За його інформацією, українські артилеристи успішно атакували командний пункт 34 окремої мотострілецької бригади (в/ч 01485, Зеленчукська) 49 загальновійськової армії Південного військового округу.

"Підтверджені втрати серед керівного складу бригади: командир бригади-поранений (легке поранення); начальник артилерії бригади - загинув; заступник командира бригади з озброєння - поранений (відірвало ногу)", - розповів журналіст.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія звільнила три населені пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

Також ми писали, що, за словами радника Офісу президента Олексія Арестовича, 2 вересня російські військові на Херсонському напрямку після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів вперше не порахували своїх убитих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"