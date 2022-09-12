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Украинские военные уничтожили группу "российских туристов" в Донецкой области (видео)

Новина українською →
Понедельник 12 сентября 2022 21:05
Украинские военные уничтожили группу "российских туристов" в Донецкой области (видео) Фото: украинские военные уничтожили группу "российских туристов" в Донецкой области ((t me landforcesofukraine-3))
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники показали процесс ликвидации российских оккупантов в Донецкой области на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на боевую группу К2 54 ОМБр в Facebook.

Военные показали последний вояж одного из "вожаков незваных туристов".

"Приехал как-то этот "вожак" со своими прихвостнями на один из земельных участков Донецкой области и начал давать указания как проводить земельные работы. Но ребята из разведывательной группы К2 со своими товарищами по оружию стали этому восприпятствовать", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина контролирует 45% Донецкой области.

Кроме того, сообщалось, что украинские военные проводят штурмовые действия в северо-западной части Донецкой области, уже был взят под контроль Святогорск.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что ВСУ освободили уже 6 тысяч квадратных километров нашей территории.

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