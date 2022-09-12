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Украина контролирует 45% Донецкой области, - глава ОВА

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Киев, Понедельник 12 сентября 2022 20:27
Украина контролирует 45% Донецкой области, - глава ОВА Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (facebook.com/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на все усилия российских военных, Украина по-прежнему контролирует 45% Донецкой области.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Донетчина - одна из самых больших областей, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха – это не занятые врагом города, а уничтоженные города", - заявил Кириленко.

Напомним, утро 7 сентября россияне нанесли ракетный удар по Славянску. Одна из ракет попала в многоэтажный дом, вследствие чего "сложился" один из подъездов.

Также мы писали, что 11 сентября российские оккупанты одновременно обстреляли Краматорск, Славянск и Николаевку Донецкой области. Один человек получил ранение. Той же ночью россияне обстреляли Покровскую общину в Донецкой области. В результате обстрелов погибли шесть человек.

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