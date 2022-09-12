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Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области

Новина українською →
Украина, Понедельник 12 сентября 2022 19:49
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области Фото: обнародована актуальная карта боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают вести активное контрнаступление на востоке нашей страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.

Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой областиСвятогорск на карте (скриншот)

Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.

Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой областиБоровая на карте (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, украинские военные зашли в Святогорск Донецкой области и уже подняли флаг над горсоветом.

Также мы писали, что украинские военные продолжают успешно наступать и на Херсонском направлении.

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Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
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