Свежая карта боевых действий в Украине: ВСУ начали продвигаться в Донецкой области
Украинские защитники продолжают вести активное контрнаступление на востоке нашей страны. В Донецкой области от россиян был освобожден Святогорск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Подразделения ВСУ после успешного наступления в Харьковской области начали постепенно продвигаться в Донецкой. Штурмовые действия проходят в северо-западной части области, уже был взят под контроль Святогорск.
Святогорск на карте (скриншот)
Также, по данным карты, российские оккупанты начали отступать в районе поселка Боровая в Харьковской области.
Боровая на карте (скриншот)
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, украинские военные зашли в Святогорск Донецкой области и уже подняли флаг над горсоветом.
Также мы писали, что украинские военные продолжают успешно наступать и на Херсонском направлении.
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