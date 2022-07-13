Украинские военные уничтожили еще пять складов боеприпасов оккупантов

Украинские защитники только за сегодня, 13 июля, уничтожили еще пять складов боеприпасов российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
Так, склады были уничтожены в таких населенных пунктах:
Напомним, 11 июля ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян в Новой Каховке, рядом с которым находилось более 40 бензовозов с топливом.
Спутник зафиксировал огромную воронку на месте уничтоженного склада.
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