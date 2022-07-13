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Українські військові знищили ще п'ять складів боєприпасів окупантів

Ілюстративне фото: українські військові знищили ще п'ять складів боєприпасів окупантів (wiktionary.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники лише за сьогодні, 13 липня, знищили ще п'ять складів боєприпасів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Так, склади були знищені у таких населених пунктах:

  • Луганськ;
  • Чорнобаївка, Херсонська область;
  • Макіївка, Донецька область;
  • Чаплинка (район), Херсонська область;
  • Горлівка, Донецька область.

Нагадаємо, 11 липня ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян в Новій Каховці, поряд з яким знаходилося понад 40 бензовозів з паливом.

Супутник зафіксував величезну вирву на місці знищеного складу.

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