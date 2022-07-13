Спутник зафиксировал воронку на месте уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке
Место удара ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Новой Каховке (Херсонская область) зафиксировал спутник. На снимке заметно огромную воронку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Компания Planet Labs показала спутниковый снимок, который был сделан 12 июля. На месте взрыва склада боеприпасов оккупантов остался "кратер".
Кроме того, в результате удара украинских военных были повреждены и разрушены здания, которые находятся рядом.
Фото: в Новой Каховке на месте склада оккупантов осталась воронка (cnn.com)
Напомним, что вечером 11 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом.
Сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.
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