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Спутник зафиксировал воронку на месте уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке

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Новая Каховка, Среда 13 июля 2022 14:13
Спутник зафиксировал воронку на месте уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке Фото: в Новой Каховке на месте склада оккупантов остался кратер (twitter com MaxShinamura)
Автор: Наталья Юрченко

Место удара ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Новой Каховке (Херсонская область) зафиксировал спутник. На снимке заметно огромную воронку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Компания Planet Labs показала спутниковый снимок, который был сделан 12 июля. На месте взрыва склада боеприпасов оккупантов остался "кратер".

Кроме того, в результате удара украинских военных были повреждены и разрушены здания, которые находятся рядом.

Спутник зафиксировал воронку на месте уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке

Фото: в Новой Каховке на месте склада оккупантов осталась воронка (cnn.com)

Напомним, что вечером 11 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом.

Сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

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