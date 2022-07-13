Спутник зафиксировал воронку на месте уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке

Место удара ВСУ по российскому складу с боеприпасами в Новой Каховке (Херсонская область) зафиксировал спутник. На снимке заметно огромную воронку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Фото: в Новой Каховке на месте склада оккупантов осталась воронка (cnn.com)

Кроме того, в результате удара украинских военных были повреждены и разрушены здания, которые находятся рядом.

Компания Planet Labs показала спутниковый снимок, который был сделан 12 июля. На месте взрыва склада боеприпасов оккупантов остался "кратер".

Напомним, что вечером 11 июля украинские защитники уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Рядом с ним находились более 40 бензовозов с топливом.

Сообщалось, что взрывы продолжались всю ночь и утро.

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