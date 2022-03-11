Українські військові знищили ще один ворожий винищувач

Українські військові знищили ще один винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям.Вірте в своїх захисників!",- пише пресслужба.

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