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Українські військові знищили ще один ворожий винищувач

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П'ятниця 11 березня 2022 19:43
Українські військові знищили ще один ворожий винищувач Фото: українські військові знищили ще один ворожий винищувач (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові знищили ще один винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"Ще один Су-34 війська окупанта не завдасть шкоди мирним людям.Вірте в своїх захисників!",- пише пресслужба.

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