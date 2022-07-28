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Украинские военные уничтожили два беспилотника противника, - ОК "Юг"

Новина українською →
Киев, Четверг 28 июля 2022 02:14
Украинские военные уничтожили два беспилотника противника, - ОК "Юг" Фото: ВСУ за день уничтожили два беспилотника оккупантов (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные за день на южном направлении сбили два беспилотника оккупантов. Так, в Николаевской области силами ПВО уничтожен "Элерон-3", который проводил воздушную разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также стрелковым вооружением был сбит дрон-камикадзе типа "Ланцет", которым войска РФ пытались атаковать радиолокационную станцию.

Напомним, в Николаевской области российский дрон пытался атаковать украинскую РЛС.

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