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Українські військові знищили два безпілотники противника, - ОК "Південь"

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Київ, Четвер 28 липня 2022 02:14
Українські військові знищили два безпілотники противника, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ за день знищили два безпілотники окупантів (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Українські військові за день на південному напрямку збили два безпілотники окупантів. Так, в Миколаївській області силами ППО знищений "Елерон-3", який проводив повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також стрілецьким озброєнням був збитий дрон-камікадзе типу "Ланцет", яким війська РФ намагалися атакувати радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, в Миколаївській області російський дрон намагався атакувати українську РЛС.

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