Українські військові знищили два безпілотники противника, - ОК "Південь"

Фото: ЗСУ за день знищили два безпілотники окупантів (mil.in.ua)

Українські військові за день на південному напрямку збили два безпілотники окупантів. Так, в Миколаївській області силами ППО знищений "Елерон-3", який проводив повітряну розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також стрілецьким озброєнням був збитий дрон-камікадзе типу "Ланцет", яким війська РФ намагалися атакувати радіолокаційну станцію.