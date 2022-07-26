Украинские военные сбили дрон-камикадзе, который хотел атаковать РЛС
В Николаевской области российский дрон пытался атаковать украинскую радиолокационную станцию. Воздушные силы успешно сбили вражескую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
"26 июля воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.
Фото: остатки сбитого российского беспилотника (https://t.me/kpszsu)
Такой дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия достигает 40 километров.
Напомним, что ранее украинские военные сбивали российские дроны над Днепропетровской областью.
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