Украинские военные сбили дрон-камикадзе, который хотел атаковать РЛС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"26 июля воинами воздушного командования "Юг" сбит ударный беспилотный летательный аппарат типа "Ланцет", который пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Фото: остатки сбитого российского беспилотника (https://t.me/kpszsu)

Такой дрон может двигаться со скоростью 110 километров в час во время горизонтального полета и 300 километров в час во время атаки цели. Дальность действия достигает 40 километров.