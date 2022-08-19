UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке

Фото: Украинские военные уничтожили четыре беспилотника "Орлан" на востоке (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Подразделения ВСУ в районе Донецкой области сбили четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Группировка Объединенных сил.

Подразделениям противовоздушной обороны вместе с подразделениями радиоэлектронной борьбы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" удалось сбить четыре вражеских беспилотники типа "Орлан-10".

Военные показали фото уничтоженных БПЛА.

Напомним, что ранее ВСУ из стрелкового оружия сбили дрон и БПЛА русских.

Также ранее военным удалось сбить два беспилотника и ракету в Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине