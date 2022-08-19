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Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході

Фото: Українські військові знищили чотири безпілотники "Орлан" на Сході (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Підрозділи ЗСУ в районі Донецької області збили чотири безпілотні літальних апарати типу "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Угруповання Об'єднаних сил.

Підрозділам протиповітряної оборони разом з підрозділами радіоелектронної боротьби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" вдалося збити чотири ворожих безпілотники типу "Орлан-10".

Військові показали фото знищених БПЛА.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ зі стрілецької зброї збили дрон та БПЛА росіян.

Також раніше військовим вдалося збити два безпілотники та ракету у Запорізькій області.

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