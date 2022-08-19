Українські військові зі "Стугни" знищили два ворожих танки (відео)

Фото: українські військові зі "Стугни" знищили два ворожих танки (facebook.com/kbluchua)

Збройні сили України знищили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" два російські танки з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.