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Українські військові зі "Стугни" знищили два ворожих танки (відео)

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 10:29
Українські військові зі "Стугни" знищили два ворожих танки (відео) Фото: українські військові зі "Стугни" знищили два ворожих танки (facebook.com/kbluchua)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України знищили з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" два російські танки з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Оператори ПТРК "Стугна-П" 30 ОМБр прицільно знищили два танки російських окупантів разом з екіпажами", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ знищили 10 російських танків і 400 чоловік особового складу армії РФ.

Також нагадаємо, раніше українські військові одним точним ударом з української "Стугни" знищили російський "Солнцепек".

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