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Украинские военные в спецоперации захватили российский "Панцирь"

Автор: Татьяна Самарук

Силы специальных операций Украины захватили еще один вражеский "Панцирь-С1" – зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск.

"Еще одна успешная операция, еще один "особый" трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1", - говорится в сообщении.

Добавим, что в задачах этой техники числится ближнее прикрытие гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех средств воздушного нападения.

Ранее мы сообщали, что в Баштанку местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С".

Также мы писали, что в Черниговской области украинские бойцы отбили у оккупантов 10 танков и ЗРК.

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