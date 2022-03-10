Українські військові в спецоперації захопили російський "Панцир"

Сили спеціальних операцій України захопили ще один ворожий "Панцир-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ.
"Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що в завданнях цієї техніки значиться ближнє прикриття цивільних і військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх засобів повітряного нападу.
Раніше ми повідомляли, що у Баштанку місцеві жителі взяли в полон військових РФ і спалили комплекс "Панцир-С".
Також ми писали, що у Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК.
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