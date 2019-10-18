В штабе ООС не считают разведение сил на Донбассе сдачей позиций

Фото: Богдан Бондарь (скриншот)

Заместитель командующего операцией Объединенных сил заявил, что военные не рассматривают разведение сил как капитуляцию

Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что Вооруженные силы Украины не сдадут позиции на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Комментируя разведение сил и средств на Донбассе, Бондарь заявил:

"Мы не сдаем и не будем сдавать позиции. То, что сейчас выполняется и то, что предлагается осуществить в будущем является определенными шагами до реального прекращения боевых действий. 5 лет - это срок, который достаточно показал, что нужно использовать другие составляющие для прекращения боевых действий", - отметил он.

Бондарь добавил, что успех разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском не будет решающим шагом для дальнейшего решения конфликта, а лишь шагом, который позволит двигаться дальше.

"Пока что разведение сил и средств произошло только в Станице Луганской. Но позиции, которые оборудуются возле Золотого и Петровского, в плане фортификационного оборудования лучше подготовлены", - резюмировал он.

По его словам, военные не рассматривают разведение сил как капитуляцию.

Напомним, ранее Украина направила России ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на Донбасс. Украина осудила нарушение Кремлем Минских договоренностей и призывала придерживаться взятых на себя обязательств.

Также РБК-Украина сообщало, что Россия требует введения особого статуса Донбасса на постоянной основе. Определяться этот особый статус будет законом, который примет Верховная рада.