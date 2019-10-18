Украина направила России ноту из-за отправки очередного "гумконвоя" на Донбасс

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина осуждает нарушение Кремлем Минских договоренностей и призывает придерживаться взятых на себя обязательств

Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило в Россию ноту протеста из-за отправки грузовиков с "гуманитарным грузом" на оккупированный Донбас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера МИД Катерины Зеленко в Twitter.

Сообщается, что Украина осуждает нарушение Кремлем Минских договоренностей и призывает придерживаться взятых на себя обязательств.

"Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м "псевдогуманитарным" конвоем, который был незаконно переброшен на временно оккупированный Донбасс. Осуждаем нарушения Кремлем Минских договоренностей и призываем придерживаться взятых на себя обязательств"-, написала она.

Отметим, Россия 17 октября перебросила на Донбасс очередной "гуманитарный конвой" в составе двух колонн из 36 грузовиков. Это стало 87 "гумконвоем", переброшенным РФ на территорию Донецкой и Луганской областей.

Они въехали через КПП "Матвеев Курган" и "Донецк". Украинские пограничники смогли осмотреть их лишь визуально, без выполнения контроля.

Напомним, МИД Украины направило ноту протеста Турции в связи с официальным приемом в Стамбуле российской делегации, в составе которой присутствовали коллаборанты Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Также РБК-Украина сообщало, что МИД выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о, якобы, принадлежности России оккупированного Крыма.