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Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Общество    18.10.2019 - 19:32
Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики также обстреляли позиции неподалеку Золотого

В пятницу, 18 октября, вооруженные формирования России и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб Операции объедененных сил.

Как отмечается, противник обстрелял позиции украинской армиии из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, запрещенных Минскими соглашениями. В частности, обстрелы зафиксированы:

  • В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - противник 5 раз обстрелял позиции ООС. Дважды неподалеку Авдеевки по направлению Минерального - из минометов калибра 82 мм, гранатометов и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. дважды вблизи Водяного. А также возле Талаковки по направлению Пикузив – из крупнокалиберных пулеметов.
  • В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили 7 обстрелов по нашим позициям: неподалеку Золотого с направления Золотое-5 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Луганского в направлении Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем; дважды у Новолуганського по направлению Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошківського по направлению Голубівського – из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем. Возле Троицкого по направлению Калинового - из крупнокалиберных пулеметов.

Также в Генштабе сообщили, что потерь среди личного состава Объединенных сил 18 октября не было.

Напомним, 17 октября наемники РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина сообщало, что на Донбассе растет интенсивность минометных обстрелов калибра 120 и 82 мм, которые запрещены минскими соглашениями.

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