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Россия требует введения особого статуса Донбасса на постоянной основе

Новости » Политика    18.10.2019 - 12:05
Россия требует введения особого статуса Донбасса на постоянной основе
Фото: Василий Боднар (carpathia.gov.ua)

Определяться этот особый статус будет законом, который примет Верховная рада

Россия в Минске предъявляет требование о введении особого статуса отдельных районов в Донецкой и Луганской областях на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

Боднар отметил, что "формула Штайнмайера" определяет лишь механизм введения в действие закона, определяющего какой-то особый статус отдельных районов.

"Действующий на сегодня закон был введен в действие еще в 2014 году и продлен до 31 декабря 2019 года. Философией этого закона предполагалось с самого начала, он будет действовать только в течение трех лет. Сейчас переговорное требование, которое озвучивается российской стороной в Минске - это введение особого статуса на постоянной основе", - сказал Боднар.

По его словам, будет определяться этот особый статус законом, который примет Верховная рада.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе шоковой терапией для Украины. Зеленский отметил, что Украина не была готова к войне, а украинцы "были уверены, что нас это не коснется".

Отметим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее заявил, что в Украины нет денег, чтобы восстанавливать разрушенный боевыми действиями Донбасс.

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