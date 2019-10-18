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У штабі ООС не вважають розведення сил на Донбасі здачею позицій

Новини » Політика    18.10.2019 - 22:06
У штабі ООС не вважають розведення сил на Донбасі здачею позицій
Фото: Богдан Бондар (скріншот)

Заступник командувача операцією Об'єднаних сил заявив, що військові не розглядають розведення сил як капітуляцію

Заступник командувача операцією Об'єднаних сил Богдан Бондар заявив, що Збройні сили України не здадуть позиції на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Коментуючи розведення сил і засобів на Донбасі, Бондар заявив:

"Ми не здаємо і не будемо здавати позиції. Те, що зараз виконується і те, що пропонується здійснити в майбутньому є певними кроками до реального припинення бойових дій. 5 років - це термін, який досить показав, що потрібно використовувати інші складові для припинення бойових дій", - зазначив він.

Бондар додав, що успіх розведення військ у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському не буде вирішальним кроком для подальшого вирішення конфлікту, а лише кроком, який дозволить рухатися далі.

"Поки що розведення сил і засобів відбулося тільки в Станиці Луганській. Але позиції, які обладнуються біля Золотого і Петровського, в плані фортифікаційного обладнання краще підготовлені", - резюмував він.

За його словами, військові не розглядають розведення сил як капітуляцію.

Нагадаємо, раніше Україна направила Росії ноту протесту через відправку чергового "гумконвою" на Донбас. Україна засудила порушення Кремлем Мінських домовленостей і закликала дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

Також РБК-Україна повідомляло, що Росія вимагає введення особливого статусу Донбасу на постійній основі. Визначатися цей особливий статус буде законом, який прийме Верховна рада.

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