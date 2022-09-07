ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (відео)

Новость на русском →
Україна, Середа 07 вересня 2022 17:06
Українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (відео) Ілюстративне фото: українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України зняли прапор окупантів у селі Нова Гусарівка (Харківська область). Воно знаходиться поблизу Балаклії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу окрему бригаду спецпризначення імені Івана Богуна в Facebook.

"Воїни нашого батальйону "Дике поле" зняли червоний прапор Російської десантури над селом Нова Гусарівка під Балаклією", - сказано в повідомленні бригади.

Варто зауважити, що останні кілька днів у ЗМІ з'являється інформація про успішні контрнаступальні дії ЗСУ в районі Балаклії.

Українські військові зняли прапор окупантів у селі під Балаклією (відео)Село Нова Гусарівка на мапі (скріншот)

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Сергій Лещенко анонсував хороші новини про просування українських військових у Харківській області.

Також ми писали, що сьогодні, 7 вересня, у Балаклії (Харківська область) жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші з приводу дій українських військових.

Більш детально про контрнаступ ЗСУ у районі Балаклії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "Балаклії приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Харків Балаклея Війна Росії проти України
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО