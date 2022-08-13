ua ru
Сб, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении

Новина українською →
Суббота 13 августа 2022 20:06
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении Иллюстративное фото: украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" на Донецком направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Воздушные силы ВСУ "приземлили" очередной российский БПЛА "Орлан-10" на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы в Telegram.

"Сегодня, 13 августа, около 16:00 на Донецком направлении зенитным ракетным подразделением Воздушных сил ВС Украины был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня украинские военные над Одесской областью сбили еще один российский беспилотник "Орлан-10", который пытался вести разведку.

Также отметим, что за прошлые сутки ВСУ уничтожили четыре беспилотника типа "Орлан-10" и один штурмовик Су-25.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
Две сотни оккупантов и семь танков: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей