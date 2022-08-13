ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку

Новость на русском →
Субота 13 серпня 2022 20:06
Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку Ілюстративне фото: українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повітряні сили ЗСУ "приземлили" черговий російський БПЛА "Орлан-10" на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили у Telegram.

"Сьогодні, 13 серпня, близько 16:00 години на Донецькому напрямку зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил ЗС України знищено ще один безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні українські військові над Одеською областю збили ще один російський безпілотник "Орлан-10", який намагався вести розвідку.

Також зазначимо, що за минулу добу ЗСУ знищили чотири безпілотники типу "Орлан-10" і один штурмовик Су-25.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей