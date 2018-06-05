Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе

На Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Украинские военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) утром во вторник, 5 июня, сбили российский беспилотник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".

В Об’єднаних силах продовжується робота з підвищення рівня бойової готовності та боєздатності всіх сил та засобів... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 5 червня 2018 р.

Отмечается, что в Объединенных силах повышен уровень боевой готовности и способность систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса. Так, в районе Новоамвросиевска был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а в районе Первомайска - 30 единиц бронетранспортеров, на десяти из которых были установлены зенитные установки.