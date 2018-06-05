Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.29
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3067.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские военные сбили российский беспилотник на Донбассе

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 14:51
Фото: з0битий беспилотник боевиков (.facebook.com/pressjfo.news)
Фото: з0битий беспилотник боевиков (.facebook.com/pressjfo.news)

На Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Украинские военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) утром во вторник, 5 июня, сбили российский беспилотник. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10".

 

В Об’єднаних силах продовжується робота з підвищення рівня бойової готовності та боєздатності всіх сил та засобів...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 5 червня 2018 р.

Отмечается, что в Объединенных силах повышен уровень боевой готовности и способность систем противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики скрыто сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса. Так, в районе Новоамвросиевска был подтвержден факт расположения 4 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а в районе Первомайска - 30 единиц бронетранспортеров, на десяти из которых были установлены зенитные установки.

Боевики тайно сосредотачивают военную технику на оккупированной территории Донбасса, - ООС Боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ на Донбассе
Теги публикации: беспилотник, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top