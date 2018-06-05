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Українські військові збили російський безпілотник на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 14:51
Фото: з0битий безпілотник бойовиків (.facebook.com/pressjfo.news)
Фото: з0битий безпілотник бойовиків (.facebook.com/pressjfo.news)

На Донбасі збили російський безпілотник "Орлан-10"

Українські військові з підрозділу радіотехнічних військ на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зранку у вівторок, 5 червня, збили російський безпілотник. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

"Ранком 5 червня російсько-окупаційне командування намагалося вести повітряну розвідку в напрямку населеного пункту Бахмут. Підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва "Орлан-10".

 

В Об’єднаних силах продовжується робота з підвищення рівня бойової готовності та боєздатності всіх сил та засобів...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 5 червня 2018 р.

Зазначається, що в Об’єднаних силах підвищено рівень бойової готовності та спроможність систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики приховано зосереджують військову техніку на окупованій території Донбасу. Так, у районі Новоамвросіїська було підтверджено факт розташування 4 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", а у районі Первомайська - 30 одиниць бронетранспортерів, на десяти із яких були встановлені зенітні установки. 

Бойовики приховано зосереджують військову техніку на окупованій території Донбасу, - ООС Бойовики стріляли по безпілотнику ОБСЄ на Донбасі
Теги публікації: беспилотник, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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