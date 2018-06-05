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Бойовики приховано зосереджують військову техніку на окупованій території Донбасу, - ООС

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 12:11
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики на Донбасі продовжують нарощувати бойовий потенціал у окупованих населених пунктах

Бойовики приховано зосереджують військову техніку на окупованій території Донбасу. Про це заявляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

"У порушення мінських домовленостей бойовики збройних формувань РФ продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній території Уряду України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бойовики продовжують нарощувати свій бойовий потенціал у населених пунктах окупованого Донбасу.

Так, за інформацією спостерігачів ОБСЄ, у районі Новоамвросіїська було підтверджено факт розташування 4 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", а у районі Первомайська - 30 одиниць бронетранспортерів, на десяти із яких були встановлені зенітні установки. А неподалік кордону з РФ, у районі населеного пункту Маринівка, було виявлено переміщення до лінії зіткнення колони техніки та озброєння: близько 15 "Градів", більше 10 танків та декілька одиниць броньованої техніки. 

"Подібні дії з боку окупаційної адміністрації Російської Федерації слід розцінювати, як черговий етап підготовки засобів вогневого ураження до її застосування по позиціям Збройних сил України, та по мирному населенню Донбасу в порушення мінських домовленостей, що свідчить про їхню цілковиту зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, та явне небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, мінських домовленостей щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії зіткнення сторін у визначені місця зберігання", - зазначає українська сторона СЦКК.

 

Українська сторона СЦКК: У порушення Мінських домовленостей бойовики збройних формувань РФ продовжують приховано...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі минула доба обійшлася без втрат серед українських військових.

У "ЛНР" поширюються чутки про заборону на в'їзд до Росії під час ЧС-2018, - ІС На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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