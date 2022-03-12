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Украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34

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Черниговская область, Суббота 12 марта 2022 14:12
Украинские военные сбили один и подбили еще один вражеский Су-34 Сбили российский Су-34
Автор: Татьяна Самарук

Российская авиация и дальше продолжает нести потери. Вооруженные силы Украины сбили еще один российский бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

В частности, информацию о сбитом вражеском самолете подтвердили и жители населенных пунктов, которые видели падение самолета.

"По состоянию на 11:00 12 марта имеем уточненную информацию об одном сбитом и одном подбитом бомбардировщиках Су-34", - говорится в сообщении.

Также есть информация об аварийном приземлении другого.

Отмечается, что в Черниговской области ВСУ не допускают прорывов врага и продвижения его дальше по Украине.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили российский мотострелковый полк из Брянской области.

Также мы писали, что тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов.

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