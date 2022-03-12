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Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото)

Новина українською →
Сумы, Суббота 12 марта 2022 03:33
Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото) Фото: в Сумской области территориальная оборона остановила три танка и одну САУ (Telegram-канал Дмитрия Живицкого)
Автор: Роман Мирончук

Территориальная оборона Сумской области продолжает бороться с российскими оккупантами. Украинцам удалось остановить 3 танка и одну самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Кроме того, во время боя были уничтожены, как минимум двое российских солдат.

"16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ", - написал Живицкий.

Глава Сумской ОВА также в своем Telegram-канале показал фотографии с места события.

Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото)Тероборона Сумской области показала новые трофеи от оккупантов (фото)

В Сумской области территориальная оборона остановила три танка и одну САУ (фото: Telegram-канал Дмитрия Живицкого)

Напомним, украинские военные показали новые трофеи - военная техника врага была уничтожена и сожжена в Сумской области.

Мы также писали о том, что российский пропагандист Александр Коц слил перемещение техники оккупантов под флагом Красного креста.

При этом использовать эмблему международного гуманитарного движения на бронетранспорте с пулеметами и другим вооружением - недопустимо.

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Сумская область Война России против Украины
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