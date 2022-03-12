ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ уничтожили российский мотострелковый полк из Брянской области

Новина українською →
Киев, Суббота 12 марта 2022 09:53
ВСУ уничтожили российский мотострелковый полк из Брянской области Фото: российский мотострелковый полк уничтожен в Украине (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

В ходе войны России против Украины украинская армия полностью уничтожила мотострелковый полк из Брянской области. Речь идет о 488-м мотострелковом полке, который дислоцируется в городе Клинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука

"В/ч 12721 488-й полк (г. Клинцы, Брянская обл.) уничтожен полностью. Слава ВСУ", - сообщил он.

Отметим, этот полк входит в состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ.

Напомним, сегодня в Киеве на Подоле сбили беспилотник, в результате взрыва началось возгорание в здании "Ощадбанка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит